TRENTO. Borse di studio, contributi per proseguire gli studi dopo il diploma e aiuti per gli studenti con disabilità gravissima. Si aprirà il 16 novembre la finestra per presentare le domande relative ai nuovi bandi di Opera Universitaria dedicati al diritto allo studio. Le richieste potranno essere inoltrate online fino al 14 dicembre 2026.

Le misure sono rivolte a diverse categorie di studenti e famiglie del Trentino e puntano a sostenere economicamente percorsi di formazione universitaria e post-diploma, sia in Italia sia all’estero. I bandi riguardano i residenti in provincia di Trento iscritti ad atenei fuori dal territorio provinciale, gli studenti dell’Alta formazione professionale e le famiglie che hanno costituito un capitale destinato a finanziare l’istruzione terziaria dei figli.

Borse di studio per chi studia fuori provincia

Una prima linea di intervento riguarda gli studenti residenti in Trentino che frequentano corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico in università italiane, con esclusione degli atenei con sede in provincia di Trento, oppure all’estero.

Il sostegno è previsto anche per chi frequenta istituti universitari e accademici e corsi di diploma accademico di primo o secondo livello. Per accedere ai contributi occorre rispettare i requisiti indicati nel bando.

Aiuti alle famiglie e all’Alta formazione professionale

Tra le opportunità previste c’è anche il contributo post-diploma legato al cosiddetto piano di accumulo. La misura è destinata alle famiglie residenti in provincia di Trento che, durante il percorso scolastico dei figli, hanno messo da parte un capitale da utilizzare per coprire le spese dell’istruzione terziaria, accademica e non accademica.

Un’altra linea di sostegno riguarda gli iscritti ai corsi di Alta formazione professionale attivati in Trentino. Le borse sono rivolte agli studenti del primo e del secondo anno, con l’obiettivo di contribuire alle spese legate alla formazione.

Confermato il sostegno agli studenti con disabilità gravissima

Prosegue inoltre la misura introdotta dalla Provincia autonoma di Trento nel 2024 a favore degli studenti con disabilità gravissima. Si tratta di un assegno di cura destinato a contribuire alle spese per il personale qualificato necessario ad assistere gli studenti durante le lezioni.

L’attivazione e la gestione dell’intervento sono affidate a Opera Universitaria.

Come presentare la domanda

I bandi con tutti i dettagli sui requisiti di accesso, sulla documentazione necessaria e sulle modalità di partecipazione sono disponibili sul sito di Opera Universitaria.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente nel periodo indicato, dal 16 novembre al 14 dicembre 2026. Per conoscere le condizioni specifiche di ciascun contributo è necessario consultare il relativo bando, poiché destinatari e requisiti variano in base alla misura richiesta.