TRENTO. Fabio Barbone è il nuovo direttore del Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute dell'Università di Trento, la nuova struttura dell'Ateneo che prenderà ufficialmente il via dal primo ottobre. Il professore ordinario di Igiene generale e applicata è stato eletto nelle consultazioni che si sono svolte ieri, 24 settembre, in modalità telematica.

Barbone ha ottenuto 38 voti a favore, mentre sono state tre le schede bianche. Complessivamente hanno partecipato alla votazione 41 dei 47 aventi diritto. Il mandato avrà una durata di tre anni e coinciderà con l'avvio del nuovo dipartimento.

L'elezione arriva infatti mentre sono in corso, a Palazzo Consolati, le procedure necessarie per dare attuazione al provvedimento che istituisce il Dismed, Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute, e contestualmente dispone la disattivazione del Cismed, il Centro interdipartimentale di Scienze mediche che ha rappresentato finora uno dei riferimenti dell'Ateneo per le attività legate alla medicina. Il Cismed comprende attualmente attività di ricerca e formazione in ambito medico e sanitario, tra cui i percorsi collegati a Medicina e Chirurgia.

Per Barbone si apre dunque una nuova fase all'interno dell'Università di Trento. Il docente, che si occupa di epidemiologia, salute delle popolazioni, fattori ambientali e sociali della salute, salute materno-infantile e analisi dei sistemi sanitari, ha inoltre sviluppato attività di ricerca nel campo dell'epidemiologia e della prevenzione del tumore polmonare.

La nascita del Dismed si inserisce nel percorso di consolidamento dell'area medica dell'Università di Trento, che negli ultimi anni ha ampliato la propria offerta formativa e di ricerca nel settore delle scienze della salute. Il nuovo assetto organizzativo entrerà in vigore dal primo ottobre 2026, quando inizierà anche formalmente il mandato triennale del nuovo direttore.

La nomina di Barbone arriva a pochi giorni dall'avvio del nuovo anno accademico e si inserisce in una fase di riorganizzazione dell'Ateneo. Nello stesso periodo l'Università di Trento sta procedendo anche al rinnovo delle proprie strutture: nei giorni scorsi, ad esempio, è stato designato Marco Pertile come nuovo direttore della Scuola di Studi internazionali, con mandato triennale a partire dal primo ottobre.