TRENTO. Indagini in corso da parte degli agenti dell’infortunistica della polizia locale di Trento per ricostruire la dinamica dell’incidente che nella notte tra venerdì e sabato ha portato al danneggiamento di una moto in sosta lungo via Brennero, subito dopo la semicurva da largo Nazario Sauro.

Secondo alcune testimonianze e in base anche ai danni riportati dalla moto, l’ipotesi più probabile al momento è che sia stata centrata da una vettura che, procedendo verso Trento nord, l’ha travolta.

Gli agenti della polizia locale stanno ora cercando di risalire al conducente del mezzo coinvolto nell’incidente.

Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere presenti nella zona, le cui immagini sono al vaglio degli investigatori.