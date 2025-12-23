TRENTO. Un pomeriggio all’insegna della festa e della socialità per gli anziani della città è in programma martedì 30 dicembre al Castello del Buonconsiglio dove torna l’apprezzatissimo Gran ballo di fine anno. L’appuntamento è a partire dalle 14.30 nella suggestiva Sala delle Marangonerie dove gli ospiti saranno accolti in un’atmosfera elegante e vivace, accompagnati da un ricco programma di danze e dalla musica dal vivo di Sergio Tessadri.

Alle ore 16 è previsto un momento conviviale con rinfresco e il tradizionale brindisi, per salutare la fine del 2025 e dare il benvenuto al nuovo anno. Il Gran ballo sarà un’occasione di festa e condivisione, in cui tutti, anche i partecipanti, compresi i più anziani, potranno divertirsi con balli di gruppo e danze di coppia, trascorrendo un pomeriggio in compagnia riscoprendo il il piacere della musica e del movimento.

L’evento, a numero chiuso per un massimo di 120 persone, è organizzato dal Centro Servizi Anziani "Contrada Larga" del Comune di Trento gestito dalla cooperativa sociale Kaleidoscopio. Per iscriversi è possibile rivolgersi al Centro in via San Giovanni Bosco, 12 oppure telefonare al numero 0461 235348. La partecipazione prevede un contributo di 15 euro.

Le passate edizioni hanno riscosso un grande successo, coinvolgendo un pubblico numeroso, animato dal desiderio di trascorrere un pomeriggio di musica, allegria e passione per il ballo.