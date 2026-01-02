TRENTO. Era il 2 gennaio, proprio come ieri. Settantasette anni fa, nel 1949, la corriera di linea che nel tardo pomeriggio stava riportando a Trento dal Bondone sciatori, residenti e lavoratori, sbandò e uscì di strada tra Candriai e Sardagna, all’altezza della voltàda dele ziresère.

I morti furono otto, i feriti ventuno e anche ieri familiari e bondoneri hanno ricordato quella che resta una delle più gravi tragedie della strada del Trentino. In mattinata, accompagnata dall’assessore comunale Alberto Pedrotti, una delegazione composta tra gli altri da Lino Nicolussi, Italo Leveghi, Nicla d’Aquilio e Piergiorgio Berloffa ha deposto una corona all’altezza di quella che da allora è riconosciuta come la curva della morte.

Erano le 17:15 del 2 gennaio 1949 quando l’autista della corriera, poco sotto Candriai, perse il controllo del mezzo a causa del nevischio presente sulla strada. La corriera si ribaltò, finendo nel bosco sottostante alla strada e rotolando per svariate decine di metri.