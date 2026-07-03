TRENTO. Incidente all'ora di pranzo di oggi, venerdì 3 luglio, nella zona di Gardolo, dove un camion si è ribaltato all'interno della rotatoria alla Bermax.

L'allarme è stato lanciato poco prima delle 13, all'incrocio tra via Sant'Anna e via delle Crosare. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo pesante adibito al trasporto di carne ha perso stabilità, finendo per rovesciarsi e occupando parte della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e il veicolo. Fortunatamente non sono rimaste coinvolte altre persone o altri mezzi e non si registrano feriti.

L'incidente ha però avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità, con il traffico temporaneamente interrotto per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione del camion.

Per i rilievi e gli accertamenti sulla dinamica dell'accaduto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, che stanno ricostruendo le cause del ribaltamento.