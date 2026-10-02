TRENTO. Ultimo fine settimana per Oktoberfest Trento, che da oggi venerdì 2 a domenica 4 ottobre chiuderà alla Trentino Music Arena la sua quattordicesima edizione. Tre giornate diverse tra loro, con la musica ad aprire il weekend venerdì, il ritorno dei Krampus sabato e una domenica Family che vedrà protagonista Anffas Trentino. Ad organizzare la manifestazione è Edg Spettacoli, che anche in questo ultimo fine settimana intreccerà festa e musica con il racconto delle tradizioni e delle realtà del territorio.

L’ultimo weekend parte oggi

Si comincia oggi, venerdì 2 ottobre, dalle 19, con una nuova serata di musica e festa. Sul palco torneranno i Die Rockjäger, una delle cinque formazioni trentine protagoniste dell’edizione 2026, con un repertorio che mette insieme la tradizione folk e sonorità rock. La serata proseguirà fino alle 2, tra musica, gastronomia e l’atmosfera che ha accompagnato le prime due settimane di Oktoberfest Trento.

Domani tornano i Krampus e questa volta sdi possono conoscere da vicino

Hanno fatto paura, come vuole la tradizione. Ma poi si sono lasciati avvicinare, fotografare e persino toccare. I Krampus tornano domani, sabato 3 ottobre a Oktoberfest Trento, dopo la prima incursione della scorsa settimana alla Trentino Music Arena. Una presenza che ha sorpreso anche per il modo in cui il pubblico ha potuto incontrare queste figure della tradizione alpina. Perché a Oktoberfest Trento i Krampus non sono arrivati soltanto per fare spettacolo. Sono diventati protagonisti di un racconto che ha permesso di guardarli da vicino e scoprire cosa c’è dietro maschere, pelli, campanacci e abiti che ne costruiscono l’immagine. Sabato scorso hanno attraversato la festa, si sono fermati tra le persone, hanno posato per fotografie e selfie. Un incontro decisamente insolito con figure che siamo abituati a vedere in tutt’altro contesto e che, senza perdere il carattere che le rende immediatamente riconoscibili, ad Oktoberfest Trento hanno mostrato anche un altro volto. È proprio questo il senso della loro presenza nella manifestazione: non limitarsi all’effetto scenico, ma utilizzare l’incontro con il pubblico per raccontare una tradizione dell’arco alpino e ciò che sta dietro a figure tanto conosciute quanto, spesso, poco conosciute nella loro storia.

Da Trento alla grande sfilata di Salorno

Quello di Oktoberfest Trento sarà anche un modo per avvicinarsi a un appuntamento nel quale i Krampus torneranno invece protagonisti nella loro dimensione più spettacolare. Sabato 7 novembre a Salorno è infatti in programma la grande sfilata che porterà nelle vie del paese oltre 500 Krampus. La data dell’evento 2026 a Salorno è confermata dalle informazioni pubblicate sulla manifestazione. Due modi diversi di incontrare la stessa tradizione: a Trento la possibilità di fermarsi, guardarli da vicino e scoprire ciò che sta dietro la loro immagine; a Salorno la grande sfilata, con centinaia di Krampus riuniti per uno degli appuntamenti più attesi dedicati a queste figure della cultura alpina.

Dietro ai Krampus c’è anche il lavoro dell’artigiano

A fare da filo conduttore è ancora una volta l’abbigliamento tradizionale. La presenza dei Krampus nasce infatti dalla collaborazione di Oktoberfest Trento con Amalia Pernter 1896 di Salorno, realtà specializzata nell’abbigliamento tradizionale dell’area alpina e nella manifattura artigianale dei Lederhosen, che realizza anche abbigliamento per i Krampus. “Quando si vedono arrivare i Krampus, la prima cosa che colpisce naturalmente è il loro aspetto. Ma dietro queste figure non c’è un semplice travestimento – spiega Thomas Ventura di Amalia Pernter 1896 –. C’è una tradizione fatta di gesti, materiali e saperi che continuano a essere tramandati. Anche l’abbigliamento ha un ruolo fondamentale: pelli, maschere, campanacci e gli altri elementi contribuiscono a costruire e mantenere riconoscibile la figura del Krampus». Sabato 3 ottobre ci sarà quindi una seconda occasione per incontrarli e guardarli da vicino. La serata proseguirà con la musica dei Peter Traktor, formazione trentina che parte dalla tradizione Oberkrainer per contaminarla con sonorità più contemporanee, dal rock al pop fino all’après-ski.

Domenica il gran finale con Anffas Trentino

Domenica 4 ottobre cambierà ancora una volta il volto della festa. L’ultima giornata di Oktoberfest Trento avrà tra i suoi protagonisti Anffas Trentino, chiudendo idealmente un percorso iniziato proprio la sera dell’apertura, quando i ragazzi dell’associazione avevano affiancato la vicesindaca di Trento Elisabetta Bozzarelli nella spillatura della prima botte. Anffas tornerà alla Trentino Music Arena portando con sé anche “Un morso, un sorso di felicità”, la campagna di raccolta fondi arrivata quest’anno alla 22esima edizione e rinnovata nella sua proposta. Nel 2026 la campagna sostiene Articà, l’atelier d’arte di Anffas Trentino nato nel 2009, uno spazio nel quale l’arte diventa strumento di espressione, benessere, crescita e relazione. Nel corso del 2025 Articà ha coinvolto circa 70 persone con disabilità ed è oggi presente a Trento, nell’Alto Garda, a Tione, Borgo Valsugana e Fiera di Primiero.

“Un morso, un sorso di felicità” arriva all’Oktoberfest

Con una donazione minima di 12 euro sarà possibile ricevere il nuovo sacchetto solidale di “Un morso, un sorso di felicità”. Al suo interno ci sono una confezione di Penne Rigate Originale Felicetti, una confezione di Spaghetti Originale Felicetti, una passata di pomodoro biologica Bio Debiasi, la riproduzione di un’opera realizzata dagli artisti di Articà e una ricetta dello chef stellato Alessandro Gilmozzi, pensata per valorizzare i prodotti contenuti nel sacchetto. Ma domenica Articà non sarà soltanto una realtà da conoscere e sostenere. Entrerà direttamente nella giornata di Oktoberfest Trento con un laboratorio artistico aperto al pubblico, ispirato alla montagna, al territorio e alle tradizioni. «Scegliere “Un Morso, Un Sorso di Felicità” significa quest’anno soprattutto contribuire a sostenere uno spazio nel quale le persone con disabilità possono esprimere il proprio talento, sperimentare, incontrare gli altri e trovare nuove possibilità di partecipazione», spiega Mariachiara Giorgi, responsabile del laboratorio Articà.

L’ultima domenica è Family

Dalle 12 alle 19, la Trentino Music Arena tornerà a essere uno spazio dedicato anche a bambini, ragazzi e famiglie. Accanto alle attività di Anffas Trentino e Articà ci saranno “La Festa con i Giochi di una Volta” con Appm– Associazione Provinciale per i Minori Ets, il laboratorio di Pixel Dream Lab, dove bambini e ragazzi potranno personalizzare una paperella Limited Edition Oktoberfest Trento, e la K-Pop Golden Experience. Torneranno anche i gusti di gelato pensati per i più piccoli, fragola e cioccolato, accanto alle due proposte create da Gran Roma per Oktoberfest Trento: il gelato alla birra Helles di Hofbräuhaus Traunstein e quello al caramello salato e Brezel. L’ingresso alla manifestazione sarà gratuito per tutta la giornata di domenica; dalle 16 alcuni spettacoli all’interno del tendone prevedono invece un biglietto dedicato. Domenica sera si chiuderà così la quattordicesima edizione di Oktoberfest Trento, iniziata il 18 settembre alla Trentino Music Arena: tre fine settimana nei quali musica, gastronomia e festa si sono intrecciate al racconto delle tradizioni, delle persone e delle realtà del territorio.

C.L.