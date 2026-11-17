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TRENTO. Dopo gli arresti arrivano anche i fogli di via. Il Questore di Trento ha disposto la misura di prevenzione nei confronti di quattro uomini accusati di aver messo a segno o tentato truffe ai danni di persone anziane in provincia. I quattro erano stati arrestati in flagranza dalla Polizia di Stato nel corso della scorsa settimana.
I provvedimenti, adottati dalla Divisione Anticrimine al termine di un'attività istruttoria, impediranno ai destinatari di fare ritorno per quattro anni nei territori comunali indicati nei rispettivi fogli di via. In caso di violazione, rischiano conseguenze penali.
Nella valutazione del Questore sono stati considerati anche i precedenti penali dei quattro uomini e il fatto che provenissero da fuori provincia. La misura punta a impedire che possano tornare nei territori interessati dagli episodi.