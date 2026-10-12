TRENTO. Partiranno lunedì 19 ottobre i lavori per realizzare il nuovo parcheggio interrato di via Giovanelli, davanti all'ospedale San Camillo. Il cantiere durerà 18 mesi, ma la strada rimarrà aperta al traffico. Il progetto prevede 90 posti auto interrati destinati agli immobili della zona e altri 50 stalli in superficie, di cui 24 riservati all'ospedale e 26 pubblici a pagamento.

L'intervento, affidato alla cooperativa Parcheggio Grazioli-Fersina, interesserà circa 1.689 metri quadrati e comprenderà anche il rifacimento di pavimentazione, marciapiedi e spazi verdi. Attualmente nell'area sono disponibili 64 posti auto, destinati a diventare complessivamente 140 tra superficie e sottosuolo. Durante i lavori sarà interrotto temporaneamente il marciapiede sul lato ovest di via Giovanelli, in corrispondenza del cantiere.

Per limitare i disagi ai residenti e soprattutto agli utenti del San Camillo, il Comune ha previsto alcune modifiche alla sosta. La tariffa agevolata di 50 centesimi all'ora sarà estesa temporaneamente a tutta via Zara, con un limite massimo di due ore. Lo stesso limite verrà applicato anche ai parcheggi già soggetti alla tariffa ridotta in via Giovanelli, via dei Molini e via Bonelli. In quest'ultima strada sono stati inoltre portati a sei i posti riservati alle persone con disabilità.

Ulteriori misure riguardano i pazienti con maggiori difficoltà di accesso alla struttura sanitaria. L'Asuit ha riservato 24 posti auto all'utenza fragile nel parcheggio di via Barbacovi 3/A, grazie a una convenzione con la Provincia. Chi ha una visita prenotata potrà accedere utilizzando la tessera sanitaria per aprire la sbarra. Resta inoltre disponibile la linea autobus 18, che ogni 15 minuti collega i parcheggi scambiatori di Trento sud con le principali strutture sanitarie e sportive della città. C.L.