TRENTO. Fine settimana con modifiche alla circolazione in via Giovanelli a Trento, dove sarà istituito un divieto di transito per consentire alcuni interventi alla rete fognaria. La chiusura si inserisce nell'ambito dei lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio pertinenziale interrato nell'area antistante l'ospedale San Camillo e si rende necessaria per permettere lo spostamento di un tratto del collettore fognario.

Il provvedimento entrerà in vigore alle 8.30 di sabato 7 novembre e resterà attivo fino alle 5 di lunedì 9 novembre. Il divieto di transito interesserà via Giovanelli all'altezza del civico 21. Nello stesso tratto saranno inoltre vietati la sosta e il parcheggio, con rimozione forzata dei veicoli.

Per limitare il traffico, i disagi e garantire gli spostamenti nella zona, il Comune ha predisposto una serie di modifiche temporanee alla viabilità. In via Giovanelli sarà consentito il doppio senso di circolazione esclusivamente ai residenti, nel tratto compreso tra il civico 21 e l'incrocio con via Zara.

Cambierà anche la circolazione nelle strade limitrofe. In via Zara sarà introdotto l'obbligo di svolta a sinistra all'intersezione con via Giovanelli, mentre in via Grazioli verrà istituito un senso unico in direzione est-ovest, nel tratto tra via Zara e via Giovanelli. Qui gli automobilisti avranno inoltre l'obbligo di proseguire diritto e dare la precedenza all'incrocio con via Giovanelli. Resterà invece garantita l'uscita da via Bonelli.

La nuova organizzazione del traffico sarà accompagnata da segnaletica di preavviso e deviazione, con l'indicazione dei percorsi alternativi. Durante l'esecuzione degli interventi è prevista anche la presenza di personale incaricato di gestire eventuali criticità legate alla circolazione, sia veicolare sia pedonale.