TRENTO. Dopo due estati di cantieri, via della Cervara torna percorribile. La riapertura al traffico è prevista domani, giovedì 3 settembre, nel tardo pomeriggio, dopo la conclusione dei lavori di rifacimento dei collettori delle acque bianche e nere. Un intervento da mezzo milione di euro che ha interessato circa 500 metri di strada.

Il cantiere è partito dalla zona di Port’Aquila ed è proseguito fino all’incrocio con via delle Laste e piazza dei Cappuccini. È stato completamente sostituito il vecchio sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, ormai obsoleto e non più adeguato a ricevere quelle provenienti dalle strade soprastanti.

I lavori hanno riguardato anche la sicurezza dei pedoni. All’altezza del Castello del Buonconsiglio è stato realizzato un nuovo attraversamento con percorso tattile per le persone non vedenti, secondo le indicazioni del Peba, il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Rifatti inoltre i marciapiedi lungo il tratto interessato dal cantiere.

Per le acque bianche è stato posato un nuovo collettore in polipropilene, dotato di camere di ispezione, mentre le vecchie caditoie sono state sostituite con pozzetti di nuova concezione. Sul fronte delle acque nere, il collettore esistente è stato rimpiazzato da una nuova tubazione per circa 460 metri, sulla quale sono stati nuovamente innestati gli allacciamenti.

Resta da completare soltanto l’asfaltatura definitiva della carreggiata, programmata nei prossimi mesi: prima sarà necessario attendere l’assestamento del terreno interessato dagli scavi in profondità. I lavori, concentrati nelle estati del 2025 e del 2026 per sfruttare la chiusura delle scuole, sono stati eseguiti dal raggruppamento temporaneo formato da Crimaldi e Cooperativa Lagorai.