TRENTO. Ultimi due giorni per acquistare i libri dismessi dalla Biblioteca comunale. Oggi e domani, mercoledì 4 novembre, nella sede di via Roma, dalle 10 alle 19 i testi ancora disponibili saranno acquistabili al prezzo di un euro, fino a esaurimento delle scorte. La vendita è il frutto del lavoro dei bibliotecari, che operano sugli scaffali delle proprie biblioteche una continua attività di monitoraggio, per selezionare le pubblicazioni destinate a essere rimosse dalla collezione, in quanto superate nei contenuti, non più richieste dal pubblico o deteriorate.

C.L.