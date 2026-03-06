TRENTO. Nuove segnalazioni di vandalismi alle auto in sosta nella zona di via Bezzi. A denunciarlo è il consigliere comunale Daniele Demattè, che parla di episodi «gravi e inaccettabili» ai danni dei residenti. Negli ultimi giorni diversi cittadini avrebbero trovato le proprie vetture danneggiate dopo averle parcheggiate sotto casa, con conseguenti disagi e preoccupazione per la sicurezza del quartiere.

Secondo Demattè, si tratta di comportamenti che colpiscono direttamente la quotidianità delle persone e alimentano un diffuso senso di insicurezza. «Sono atti vigliacchi che non hanno nulla a che vedere con la convivenza civile e con il rispetto della nostra comunità», afferma il consigliere, sottolineando come la città non possa abituarsi a episodi di questo tipo.

Per il rappresentante di Fratelli d’Italia, è necessario rafforzare le misure di controllo del territorio soprattutto nelle ore serali e notturne, quando – sostiene – si concentrano molti episodi di vandalismo e microcriminalità. Tra le proposte indicate ci sono un potenziamento dell’illuminazione pubblica nelle zone più sensibili e l’ampliamento dei sistemi di videosorveglianza come strumenti di prevenzione e deterrenza.

«La sicurezza urbana non si garantisce con le parole, ma con presenza, prevenzione e strumenti adeguati», conclude Demattè, chiedendo un rafforzamento del presidio serale e notturno della polizia locale. L’obiettivo, afferma, è garantire maggiore tutela ai residenti e migliorare la percezione di sicurezza nei quartieri cittadini.