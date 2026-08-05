TRENTO. Paura nella tarda serata di martedì in via Gocciadoro, dove intorno alle 22.30 un incidente stradale ha provocato ingenti danni a un negozio. Una vettura in transito, per cause in corso di accertamento, ha urtato un'auto parcheggiata lungo la strada, spingendola violentemente contro la vetrina del negozio La Coccinella, che è stata sfondata dall'impatto.

Dopo la collisione, l'auto che viaggiava sulla carreggiata si è girata su se stessa, terminando la propria corsa al centro della strada.

Il conducente è rimasto ferito ma è sempre rimasto cosciente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per prestare assistenza al ferito, mettere in sicurezza l'area e ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

L'impatto ha causato danni significativi alla vetrina dell'attività commerciale, oltre che ai due veicoli coinvolti. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dello schianto.