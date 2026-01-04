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TRENTO. A Trento, la distribuzione dei sacchi per la raccolta differenziata 2026 è già iniziata a fine 2025 tramite furgoncini itineranti e continua tramite lo sportello fisico (da prenotare) ed i centri di raccolta, con l'introduzione della Tariffa Puntuale (Taric) dal 1° gennaio 2026, che premia i virtuosi.
Si riceverà una lettera con i buoni per ritirare la dotazione annuale ma si possono ritirare i sacchi anche online o agli sportelli di Dolomiti Ambiente (tramite appuntamento) se i furgoncini sono già passati, o ai Centri di Raccolta per l'organico.
Come ritirare i sacchi per il 2026:
- Ricezione Lettera e Buoni: a gennaio 2026, gli utenti riceveranno una lettera con i buoni per il ritiro dei sacchi.
- Furgoncino Itinerante: dal 27 gennaio al 26 febbraio i furgoncini itineranti distribuiranno i sacchi nelle varie zone della città; il calendario è allegato alla lettera.
- Sportello Fisico (dopo il 26 febbraio): per ritirare i sacchi dopo il passaggio dei furgoncini, ci si può recare allo sportello di Dolomiti Ambiente in via Fersina 23 a Trento, previo appuntamento online o tramite il numero verde 800.847028.
- Centri di Raccolta: si possono prelevare autonomamente sacchi extra per l'organico (in carta) direttamente dai centri di raccolta, dove sono disponibili in apposite ceste segnalate.
Novità importanti dal 2026:
- Dolomiti Ambiente unica interlocutrice: gestirà sia l'igiene urbana sia la tariffa.
- Tariffa Puntuale (Taric): un nuovo sistema per premiare la corretta differenziazione dei rifiuti.
Per maggiori informazioni, è possibile contattare Dolomiti Ambiente chiamando il numero 800.847028, che risponde dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 16.45 ed il venerdì dalle 8 alle 12.45, o scrivendo a clienti.tari@dolomitiambiente.it.