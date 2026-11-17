TRENTO. Comprare casa a Trento è sempre più impegnativo. Il capoluogo trentino si colloca al settimo posto in Italia per i prezzi delle abitazioni, con una quotazione di 2.400 euro al metro quadro. È quanto emerge dal nuovo Osservatorio del Centro studi Gromia, elaborato sulle quotazioni dell’Agenzia delle Entrate relative al primo semestre 2026. L’indagine prende in esame tutti i 107 capoluoghi italiani e conferma il Trentino-Alto Adige come la regione più cara del Paese.

A pesare sui valori immobiliari sono soprattutto le zone più richieste della città. In cima alla classifica cittadina figura l’ex area Michelin – Le Albere, dove le quotazioni oscillano tra 3.100 e 3.600 euro al metro quadro. Poco distante si colloca il centro storico di Trento, con valori compresi tra 3.000 e 3.500 euro. Per acquistare un appartamento di 100 metri quadrati alle Albere occorrono dunque, sulla base di queste stime, tra 310mila e 360mila euro, senza considerare imposte e altre spese.

Il quadro regionale è ancora più significativo. Considerando i due capoluoghi, il Trentino-Alto Adige raggiunge una quotazione media di 2.900 euro al metro quadro, superando Valle d’Aosta e Lombardia. A trascinare verso l’alto la graduatoria è soprattutto Bolzano, seconda città più cara d’Italia con 3.400 euro al metro quadro, alle spalle soltanto di Milano, che raggiunge quota 4.000 euro.

A livello nazionale, secondo il Centro studi Gromia, i prezzi nei capoluoghi sono cresciuti mediamente dell’1,5% rispetto al primo semestre 2025. Gli aumenti più consistenti riguardano Trieste (+16,7%), Varese (+14%) e Lecco (+12,6%). Restano invece molto più accessibili città come Caltanissetta, Alessandria e Vibo Valentia, dove le quotazioni sono inferiori a 700 euro al metro quadro.

L’indagine evidenzia inoltre forti differenze anche all’interno delle singole città. «Parlare di un prezzo medio della casa in Italia ha sempre meno senso: le zone più care sono nei luoghi delle vacanze, le città che crescono di più non sono le più grandi e i rendimenti migliori si trovano nei capoluoghi più piccoli. Chi compra o vende deve ragionare zona per zona», osserva Fabio Salvo, amministratore delegato di Gromia. Le cifre sono stime territoriali dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare e non rappresentano necessariamente i prezzi effettivi delle compravendite.



(foto repertorio Pat)