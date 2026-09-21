TRENTO. A Trento torna il lavaggio notturno delle strade. Il programma autunnale prenderà il via lunedì 5 ottobre e proseguirà fino a venerdì 6 novembre, con gli interventi affidati a Dolomiti Ambiente. Le operazioni interesseranno progressivamente le diverse zone della città e si svolgeranno nelle ore serali e notturne, quando il traffico è ridotto.

Il calendario prevede gli interventi dal lunedì al giovedì dalle 20.15 alle 4 del mattino, mentre il venerdì il servizio sarà effettuato dalle 20.15 alle 2.30. L'obiettivo è consentire le attività di spazzamento e lavaggio delle carreggiate limitando, per quanto possibile, le interferenze con la circolazione durante il giorno.

La parte più importante per gli automobilisti riguarda però i divieti di sosta e fermata. Nelle strade interessate dai lavori sarà infatti collocata almeno 48 ore prima dell'intervento la segnaletica temporanea che indicherà il divieto, valido dalle 19 alle 5 del giorno successivo.

Il Comune invita quindi a prestare particolare attenzione ai cartelli presenti lungo le strade. La segnaletica temporanea ha infatti priorità rispetto a quella permanente e indica nello specifico il giorno e l'orario in cui il divieto entrerà in vigore. Lasciare l'auto negli spazi interessati dagli interventi può quindi comportare una sanzione.

Il programma non riguarda una singola zona, ma interesserà progressivamente le strade di tutta la città secondo un calendario dettagliato. Per sapere quando sarà interessata una determinata via sarà possibile consultare il programma completo degli interventi, organizzato sia per strada sia per data.

Il calendario sarà disponibile anche sull'app La mia Trento, che consente di ricevere informazioni e notifiche relative alla pulizia delle strade e ai divieti di sosta. Il servizio può essere particolarmente utile per chi parcheggia abitualmente nelle aree interessate dagli interventi.

Il consiglio per gli automobilisti è quindi di controllare la segnaletica nelle 48 ore precedenti, soprattutto nelle vie in cui la sosta viene abitualmente utilizzata durante la notte, e di spostare per tempo i veicoli prima dell'inizio del divieto.

Il lavaggio notturno rientra nel programma periodico di pulizia delle strade cittadine che viene effettuato da Dolomiti Ambiente anche in altri periodi dell'anno. L'intervento autunnale consentirà di procedere alla pulizia delle carreggiate nelle settimane che precedono l'inverno, con un calendario distribuito nell'arco di circa un mese