TRENTO. Un ragazzo di origini albanesi, ma perfettamente integrato a Trento dove vive e lavora, è stato arrestato per aver tentato di investire per ben due volte due carabinieri che si trovavano per un altro intervento nel parcheggio dove lui aveva lasciato l'auto.

Secondo quanto ricostruito, qualche ora prima l'uomo aveva parlato con dei carabinieri per una delicata questione familiare. Quando la sera è sceso nel parcheggio per spostare l'auto ed ha visto i due carabinieri ha perso la testa tentando di investirli. I militari sono riusciti ad evitare in tempo l'impatto con la vettura, ma si è sfiorata la tragedia.

Ad aggravare il fatto c'è l'inquietante circostanza che il ragazzo aveva in precedenza oscurato la targa della sua auto in modo da poter non essere individuato con facilità. P.T.



Articolo completo sull’Adige in edicola