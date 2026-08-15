TRENTO. Un tamponamento di lieve entità si è trasformato in un episodio decisamente più movimentato nel tardo pomeriggio di giovedì 13 agosto, in via Torre Verde, nel centro di Trento. Tutto è accaduto attorno alle 18.45, davanti al Green Tower, sotto gli occhi di numerose persone.

Secondo quanto ricostruito, dopo il lieve tamponamento tra due vetture sarebbe nato un parapiglia tra i conducenti. L’uomo alla guida dell’auto tamponata è sceso dal proprio mezzo e si è posizionato davanti alla vettura che lo aveva urtato.

A quel punto, però, l’altro automobilista è ripartito, finendo per caricare l’uomo sul cofano della propria auto. La vettura ha quindi proseguito lungo la strada per circa 200 metri, con il conducente tamponato aggrappato al cofano.

Una scena che si è consumata davanti a decine di testimoni, molti dei quali hanno avuto la prontezza di annotare la targa dell'auto. Dopo circa 200 metri l’uomo è finito a terra, riportando fortunatamente solo ferite lievi.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Trento, che ha avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e risalire al conducente dell’altra vettura.

L’automobilista è stato rintracciato più tardi dai carabinieri nella zona dell’altopiano di Piné. Gli accertamenti sull’episodio proseguono. Al momento, tuttavia, non risulta presentata alcuna denuncia.