TRENTO. Il sottopasso di via Dogana, a Trento, sarà chiuso nelle ore notturne dal 5 al 10 gennaio per consentire i lavori di restauro del mosaico che ne decora le pareti. L’intervento rientra nel più ampio progetto di risanamento della stazione ferroviaria.



L’opera interessata è un mosaico monocromatico color panna, sottoposto a tutela dalla Soprintendenza, che versa in condizioni di forte ammaloramento. Proprio per preservarne il valore storico e artistico, si è resa necessaria un’operazione di recupero specialistica.



I restauratori lavoreranno esclusivamente in orario notturno, nella fascia compresa tra le 22 e le 6 del mattino, così da garantire la riapertura del sottopasso durante il giorno e limitare i disagi per i pedoni. La chiusura sarà quindi temporanea e circoscritta alle ore notturne per tutta la durata dell’intervento.



L’obiettivo è restituire decoro e sicurezza a uno degli spazi di passaggio più utilizzati dell’area della stazione, coniugando le esigenze della mobilità urbana con la tutela del patrimonio storico cittadino.