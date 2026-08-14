TRENTO. Nella notte la Polizia di Stato ha arrestato un 33enne nigeriano con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato sorpreso dagli agenti nel Parco delle Albere mentre, secondo quanto riferito dalla Questura, stava confezionando alcune dosi di droga.

L’arresto è avvenuto nell’ambito dei controlli nei principali parchi cittadini, intensificati durante la stagione estiva. Gli agenti delle Volanti, impegnati in un servizio a piedi alle Albere, hanno notato l’uomo sotto uno dei ponti nelle vicinanze del parco.

Alla vista dei poliziotti il 33enne avrebbe tentato di disfarsi di un sacchetto. Il controllo ha permesso di recuperare circa 32 grammi di crack, già suddivisi in 79 involucri.

Nella disponibilità dell’uomo, che aveva già alcuni precedenti di polizia, sono stati trovati anche 320 euro in banconote di piccolo taglio, un bilancino di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Al termine degli accertamenti il 33enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Per l'indagato vale la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.