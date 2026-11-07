TRENTO. In un sabato bagnato dalla pioggia proseguono i lavori di allestimento dei Mercatini di Natale in piazza Fiera e in piazza della Mostra, mentre in piazza Dante è a buon punto la realizzazione del Villaggio di Babbo Natale.

Lunedì 2 novembre è arrivato in piazza Duomo l’abete bianco dal Bondone che sarà il simbolo delle feste nel capoluogo. Ora Comune e Apt Trento Monte Bondone Altopiano di Piné uniscono di nuovo le forze per presentare il grande evento.

L’illustrazione ufficiale di Trento Città del Natale e del 32° Mercatino di Natale di Trento si terrà giovedì 12 novembre alle 11 nel salone di rappresentanza di palazzo Geremia. In quell’occasione saranno svelati i dettagli e il calendario degli eventi.

Alcune date sono però già note: l’inaugurazione dei mercatini è fissata per il tardo pomeriggio di venerdì 20 novembre, mentre l’accensione dell’albero di Natale di piazza Duomo è in programma il giorno dopo, sabato 21 novembre alle 17.