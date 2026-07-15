TRENTO. Hanno sfondato il muro in cartongesso con un muletto. Poi si sono introdotti all'interno del negozio, in una manciata di minuti, per recuperare la cassaforte e poi scappare. Ma la fuga con il pesante bottino è durata ben poco: i ladri non sono riusciti a trasportare la cassetta, lasciandola per strada lungo via Brennero, poco distante dal luogo dove l'avevano sottratta. Tuttavia, è stato il rumore provocato a far scattare l'allarme tra qualche passante, che ha subito composto il numero unico di emergenza 112 per allertare le forze dell'ordine intorno alle 3 del mattino.

A rimanere coinvolto da un nuovo furto in città è stata la sede trentina de Il Tulipano, catena di negozi di profumi, sbarcata da soli cinque giorni anche nel capoluogo, accanto alla Lidl, nei pressi della rotatoria dei Caduti di Nassiriya.



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