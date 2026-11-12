TRENTO. Serata difficile per chi si sposta in auto. Un incidente in tangenziale all’altezza di Ravina ha quasi bloccato la Ss12 in direzione sud, e le conseguenze si fanno sentire in buona parte della città. Molti automobilisti abbandonano la tangenziale per cercare strade alternative, e il traffico si sposta sulla viabilità urbana.

Disagi pesanti nella circolazione, dovuti al maltempo, a Trento centro e a Trento Nord. Traffico paralizzato. Sul posto sono intervenuti i sanitari e la polizia locale Trento Monte Bondone, che sta gestendo la circolazione.