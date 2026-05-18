TRENTO. È scattato l'obbligo per i monopattini di esporre il contrassegno (comunemente chiamato “targhino”) e già oggi la polizia locale ha iniziato i controlli. Sono state 11 in totale le violazioni rilevate in tutta la città, da via Guardini a via Degasperi a via Maccani.



Nello specifico si tratta di sei multe da 100 euro date per la mancanza del “targhino”; tre da 200 euro per caratteristiche tecniche non conformi (potenza truccata o mancanza delle frecce o dei freni) e due per mancanza del casco. In quest’ultimo caso la sanzione ammonta a 50 euro. I controlli per l’applicazione della nuova normativa proseguiranno anche nei prossimi giorni.