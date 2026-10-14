TRENTO. Un investimento da oltre 6 milioni di euro per trasformare le ex scuole Bellesini di Cristo Re in un edificio destinato a ospitare servizi pubblici, spazi per le associazioni e un ostello per 16 lavoratori. Il progetto entra nella fase partecipativa giovedì 15 ottobre, con un incontro pubblico in piazza General Cantore, dalle 18 alle 19.30. In caso di pioggia l’appuntamento si terrà nell’ex scuola di via Stoppani 3, al primo piano.

L’incontro, promosso dal Comune di Trento con il tavolo Alleanze educative Cristo Re, sarà condotto dallo Studio Gnosis Progetti, incaricato della progettazione. I cittadini potranno presentare osservazioni e suggerimenti sulle future destinazioni dell’immobile. Il confronto proseguirà attraverso questionari, interviste e incontri tematici. Parteciperanno le assessore Giulia Casonato e Gianna Frizzera, il presidente della Circoscrizione Andrea La Malfa e le dirigenti comunali Sabrina Redolfi e Isabella Weber.

Il progetto riguarda inizialmente soltanto l’ala dell’edificio affacciata su via Stoppani. Al piano seminterrato troveranno spazio le associazioni, una zona ristoro con cucina e sala da pranzo e l’alloggio del custode. Il piano rialzato ospiterà un grande ambiente multiuso per le attività della comunità, mentre al primo piano saranno collocati gli uffici circoscrizionali, i servizi di quartiere e una sala riunioni.

Al secondo piano nascerà l’ostello per i lavoratori, con circa 16 posti destinati a persone che, pur disponendo di un reddito, incontrano difficoltà ad accedere al mercato immobiliare. Lo stanziamento complessivo ammonta a 6 milioni e 123 mila euro, di cui 4,4 milioni destinati ai lavori. La restante parte dell’ex scuola e la palestra potranno essere recuperate con un successivo intervento.