TRENTO. Disagi per gli automobilisti nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 25 novembre 2026, lungo la tangenziale di Trento, dove un incidente stradale ha provocato pesanti rallentamenti alla circolazione.

Lo scontro è avvenuto poco dopo le 13 sulla statale 12, lungo la carreggiata nord, in prossimità dello svincolo di via Maccani.

Stando alle prime ricostruzioni, a entrare in collisione sono state due automobili. L'impatto laterale sarebbe avvenuto durante una manovra di sorpasso. Nessuna delle persone coinvolte avrebbe riportato ferite.

A risentire dell'incidente è stata soprattutto la viabilità, con lunghe code e forti rallentamenti per chi viaggiava in direzione di Lavis.