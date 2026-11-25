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TRENTO. Disagi per gli automobilisti nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 25 novembre 2026, lungo la tangenziale di Trento, dove un incidente stradale ha provocato pesanti rallentamenti alla circolazione.
Lo scontro è avvenuto poco dopo le 13 sulla statale 12, lungo la carreggiata nord, in prossimità dello svincolo di via Maccani.
Stando alle prime ricostruzioni, a entrare in collisione sono state due automobili. L'impatto laterale sarebbe avvenuto durante una manovra di sorpasso. Nessuna delle persone coinvolte avrebbe riportato ferite.
A risentire dell'incidente è stata soprattutto la viabilità, con lunghe code e forti rallentamenti per chi viaggiava in direzione di Lavis.