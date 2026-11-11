TRENTO. Incidente stradale oggi, mercoledì 11 novembre, nella zona nord della città, all’incrocio tra la rotatoria dei Martiri di Nassiriya e via Pranzelores. Nello scontro sono rimasti coinvolti un camion e una Citroën C3.

Secondo le prime informazioni, non ci sarebbero feriti gravi. Non sono al momento disponibili dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte né sull’eventuale necessità di assistenza sanitaria.

La dinamica dell’incidente resta da chiarire. Non è ancora stato accertato come sia avvenuto il contatto tra il mezzo pesante e l’utilitaria, né quali manovre abbiano preceduto lo scontro.

L’episodio si è verificato in un punto della viabilità di Trento Nord dove confluiscono diversi flussi di traffico. Restano da verificare eventuali ripercussioni sulla circolazione.