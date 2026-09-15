TRENTO. Incidente questa mattina, 15 settembre, a Trento, all’altezza dell’incrocio tra via della Canova e via Giarette. A scontrarsi sono state un’automobile e una bicicletta, sulla quale viaggiava un uomo di 52 anni.

Secondo le prime informazioni, il ciclista stava effettuando la svolta per imboccare via Giarette quando è avvenuto l’incidente. La bicicletta sarebbe arrivata dal marciapiede, tagliando poi verso la strada. La dinamica esatta resta comunque da ricostruire.

L’allarme ha fatto intervenire sul posto un’ambulanza, con il personale sanitario che ha prestato le prime cure al 52enne. Dopo essere stato stabilizzato, l’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento.