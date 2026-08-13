TRENTO. Momenti di scompiglio questa mattina in via Cavour, nel centro di Trento, per la presenza di un grosso sciame d’api che si è posato sul marciapiede, nelle vicinanze di alcuni sacchi di rifiuti.

La presenza degli insetti ha attirato l’attenzione dei passanti e ha fatto scattare l’intervento della polizia locale di Trento. Gli agenti hanno provveduto a transennare temporaneamente la zona, impedendo alle persone di avvicinarsi allo sciame e scongiurando così il rischio di punture.

Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco, che si sono occupati della rimozione dello sciame dal marciapiede.

L’operazione si è conclusa senza particolari problemi e, una volta allontanate le api, la situazione in via Cavour è tornata alla normalità.