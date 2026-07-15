PHOTO
TRENTO. Il Comune procederà alla sostituzione di 15 alberi ormai disseccati o in fase di disseccamento irreversibile nella circoscrizione San Giuseppe – Santa Chiara. L'intervento riguarda piante che non possono più essere recuperate e che saranno rimosse per essere sostituite con nuove essenze.
Nel dettaglio verranno abbattuti due Salix alba nel Giardino Fratelli Michelin alle Albere, due Betula pendula nel giardino di Maso Ginocchio, un Pyrus calleryana in via San Pio X, due Liquidambar styraciflua in via Milano, un Acer platanoides in via Pilati, sei Prunus di diverse specie in via Perini e un altro Pyrus calleryana in via Mattioli.
L'Amministrazione comunale provvederà contestualmente alla messa a dimora di nuove piante, scegliendo per ciascun sito le specie considerate più adatte alle caratteristiche del terreno e alle condizioni climatiche delle diverse aree della città.
L'obiettivo è garantire la continuità del patrimonio arboreo urbano, sostituendo gli esemplari compromessi con alberature più idonee e in grado di svilupparsi nelle migliori condizioni possibili.