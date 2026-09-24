TRENTO. Trento si prepara a un fine settimana all'insegna della corsa, ma anche a una serie di modifiche alla viabilità cittadina. Sabato 26 e domenica 27 settembre torna infatti il Trento Running Festival, con il Giro al Sass in programma sabato pomeriggio e tre competizioni domenica: la Half Marathon, la 10 chilometri e la Happy Family Run.

Per consentire lo svolgimento delle gare in sicurezza saranno istituiti divieti di transito e di sosta con rimozione, oltre a modifiche temporanee al trasporto pubblico. Complessivamente saranno 74 gli agenti della polizia locale impegnati nelle due giornate: 14 per il Giro al Sass di sabato e 60 per le competizioni di domenica.

Sabato il Giro al Sass

Il primo appuntamento è quello di sabato 26 settembre, con il Giro al Sass, previsto dalle 14.30 alle 19.30 nel centro storico. Durante la gara sarà vietato il transito nelle strade interessate dal percorso, mentre i divieti di sosta con rimozione scatteranno già dalle 6 del mattino.

Le vie coinvolte sono piazza Duomo, via Garibaldi, via Dordi, piazza Vittoria, piazza delle Erbe, via Mantova, largo Carducci, via San Pietro, via Manci, via Roma e via Belenzani.

Particolare attenzione per piazza Duomo e via Belenzani, dove il divieto di transito veicolare sarà anticipato alle 10 di sabato e resterà in vigore fino alle 17 di domenica.

Domenica le tre gare

La giornata più impegnativa sul fronte della circolazione sarà domenica 27 settembre. Le tre gare – Half Marathon, 10K e Happy Family Run – si svolgeranno indicativamente tra le 10 e le 13, con arrivo in piazza Duomo e passaggi in numerose zone della città.

I divieti di sosta interesseranno, tra le altre, piazza Dante, via Lavisotto, via Giusti, via Mazzini, via Cavour, via Ghiaie, via Vannetti, via Verdi e via Maffei, oltre a diverse aree di parcheggio e stalli per moto. Alcune limitazioni scatteranno già nella serata di sabato e proseguiranno fino alla domenica pomeriggio.

Per il percorso del Giro al Sass, inoltre, saranno presenti transenne e strutture necessarie allo svolgimento della manifestazione da sabato a domenica, con interventi anche in via Belenzani, via Manci, via San Pietro, via Mantova, via Dordi e via Garibaldi.

Bus deviati domenica mattina

Le ripercussioni riguarderanno anche il trasporto pubblico urbano ed extraurbano. Domenica 27 settembre, dalle 9 alle 13, sono previste deviazioni dei percorsi e lo spostamento delle fermate di partenza e arrivo degli autobus.

Trentino Trasporti, con la collaborazione della polizia locale, interverrà per limitare i disagi e ripristinare il servizio al termine delle gare.

La Half Marathon, con il percorso più lungo, attraverserà una parte consistente della città, passando anche sul ponte San Lorenzo, lungo l'Adige, in zona corso degli Alpini, via Maccani, via Degasperi, viale Verona e piazza Fiera, per concludersi in piazza Duomo.

Il tracciato della 10K toccherà invece, tra le altre, via Verdi, via Rosmini, via Giusti, via Sanseverino, corso del Lavoro e della Scienza, via Maccani, via Lavisotto, piazza Dante, via Torre Vanga, via Orfane e via Cavour, prima dell'arrivo in piazza Duomo.

Più breve il percorso della Happy Family Run, cinque chilometri attraverso via Verdi, via Rosmini, via Giusti, largo Prati, via Muredei, via Sanseverino, corso del Lavoro e della Scienza, piazza Santa Maria Maggiore, via Orfane e via Cavour, con arrivo sempre in piazza Duomo.

Per chi dovrà attraversare la città nel fine settimana, dunque, l'indicazione è di prestare particolare attenzione alla segnaletica temporanea e agli orari dei divieti, soprattutto nella mattinata di domenica, quando la presenza delle gare interesserà numerose arterie cittadine.

C.L.