TRENTO. È stato sorpreso con la refurtiva appena sottratta da un’abitazione e, nel tentativo di sfuggire alla Polizia, ha provato a dileguarsi salendo su un autobus. La fuga però è durata poco: grazie alla collaborazione di tre giovani cittadini, gli agenti delle Volanti della Questura di Trento sono riusciti a individuarlo e ad arrestarlo in flagranza per furto in abitazione.

L’intervento è scattato nel pomeriggio di ieri dopo la segnalazione arrivata al Nue 112 da parte di un ragazzo che, mentre si trovava in auto con la fidanzata nella zona sud della città, aveva notato un uomo uscire dal cortile di una casa con atteggiamento sospetto e con alcuni oggetti nascosti. Il giovane ha continuato a osservare gli spostamenti dell’uomo, fornendo agli operatori informazioni aggiornate in tempo reale.

Il sospetto, nel tentativo di far perdere le proprie tracce, è quindi salito su un autobus di linea in transito nella zona. A quel punto è intervenuto un amico della coppia che si trovava nei paraggi: il giovane è salito sul mezzo e ha mantenuto il contatto con i due, mentre loro continuavano a comunicare alla Polizia la posizione del sospettato.

Seguendo le indicazioni fornite dai tre cittadini, gli agenti sono riusciti a bloccare l’uomo nella zona di piazza Venezia. Si tratta di un cittadino straniero di 35 anni, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti: è stato arrestato in flagranza per furto in abitazione e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Come previsto dalla legge, la responsabilità penale dell’arrestato sarà accertata solo con una sentenza definitiva. Fino a quel momento resta valida la presunzione di innocenza.