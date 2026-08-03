TRENTO. Ha rubato il portafoglio a un autista di autobus mentre il mezzo era in sosta nei pressi della stazione delle corriere, in piazza Dante, ma è stato fermato poco dopo dalla polizia. Un 37enne, con numerosi precedenti, è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato.

L'allarme è scattato dopo la chiamata al Numero Unico di Emergenza 112 effettuata dallo stesso conducente. Gli agenti hanno rintracciato il 37enne mentre stava svuotando il portafoglio appena sottratto. Il portafoglio è stato recuperato e restituito al proprietario.

Durante il controllo, gli agenti hanno inoltre trovato il 37enne in possesso di circa 4 grammi di cocaina e di 550 euro in banconote di piccolo taglio. Per questo motivo è stato denunciato anche per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. La droga e il denaro sono stati sequestrati.