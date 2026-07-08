TRENTO. Sotto le vie del centro storico di Trento, nascosto a chi le percorre, si cela il volto più antico della città custodito dai siti della Tridentum romana, il S.A.S.S. Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas, in piazza Battisti, la Villa di Orfeo, in via Rosmini e l’area archeologica di Palazzo Lodron nell’omonima piazza. Tre luoghi che si connotano per un’atmosfera di particolare fascino dove esplorare la città di duemila anni.

Oltre al percorso tra le vestigia archeologiche, al S.A.S.S. e alla Villa di Orfeo i visitatori troveranno fino al 31 ottobre la mostra “I colori di Tridentum. Decorazione e arredo nella città romana” che offre una nuova visione della città fondata dai Romani sulle sponde del fiume Adige. Mosaici, affreschi, reperti marmorei esposti per la prima volta al pubblico e un video che propone la ricostruzione virtuale della Trento romana conducono alla scoperta dei colori che abbellivano gli spazi privati e pubblici. L'esposizione costituisce l'occasione per presentare i risultati degli ultimi decenni di scavi, restauri, ricerche e valorizzazione di un patrimonio archeologico caratterizzato da cromatismi e tinte vivaci che ci restituiscono un mondo colorato, policromo e ricco di sfumature, ben diverso da quello che i nostri occhi di visitatori del XXI secolo sono abituati a vedere.

Nel corso dell’estate, per approfondire i temi dell’esposizione i Servizi Educativi dell’Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali della Provincia hanno messo a punto una serie di iniziative per il pubblico di tutte le età.

Domani, giovedì 9 luglio alle ore 10 è in programma “La città invisibile”, una passeggiata tra le domus portate in luce nel sottosuolo del centro storico, per poi sostare nella bottega vinaria rinvenuta nello spazio archeologico di palazzo Lodron nell’omonima piazza e concludere ammirando lo splendido mosaico della Villa di Orfeo. L’iniziativa verrà riproposta il 6 e il 27 agosto.

“Tridentum a colori!”, il 13 luglio e il 20 agosto, è il percorso speciale ideato per le famiglie per scoprire, passo dopo passo, i segreti degli affreschi, dei mosaici e tutto ciò che abbelliva la città di duemila anni fa.

Giovedì 23 luglio alle ore 10.30 ed alle 16, si svolge in collaborazione con l’Ufficio parchi e giardini del Comune di Trento “Il Filo Verde di Tridentum”, una passeggiata archeologica tra pietre millenarie e giardini nascosti, dal S.A.S.S. alla Villa di Orfeo.

Per approfondire i temi trattati nella mostra, il 30 luglio ed il 20 agosto, una “Passeggiata tra i colori di Tridentum” condurrà tra le tracce archeologiche della città con un focus particolare sugli elementi decorativi delle case e degli edifici pubblici.

Per tutte le iniziative, informazioni e iscrizioni al numero telefonico 0461 230171. Ingresso ai siti gratuito fino ai 14 anni, a pagamento per gli adulti.

Chi invece preferisce visitare lo Spazio Sotterraneo del Sas in autonomia, può approfondire la conoscenza di Tridentum grazie all’audioguida in tre lingue, scaricabile gratuitamente, e ai visori per la realtà virtuale (per i visitatori dagli 8 anni in su) che permettono di compiere un vero e proprio viaggio nel tempo e ritrovarsi in quattro siti di particolare importanza dell’antica città romana: lo Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas, Porta Veronensis, l’area archeologica di Palazzo Lodron e l’anfiteatro.

Il S.A.S.S. e la Villa di Orfeo sono visitabili da martedì a domenica con orario 9.30-13/14-18. L’area archeologica di Palazzo Lodron è visitabile mercoledì, giovedì e venerdì con orario 10-12 e 14.30-16.30.