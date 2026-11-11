TRENTO. Era ricercato dalle autorità austriache per una serie di furti commessi nel 2025. Un cittadino tunisino di 32 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato nel tardo pomeriggio di martedì 10 novembre, durante un controllo in piazza Dante, davanti alla stazione ferroviaria.

Gli agenti delle Volanti erano impegnati in servizi di pattugliamento a piedi nell’area quando hanno fermato alcune persone per identificarle. Tra queste c’era anche il trentaduenne, la cui posizione è stata verificata con il supporto della Sala operativa della Questura di Trento.

Dagli accertamenti è emerso che sull’uomo pendeva un mandato di arresto europeo, emesso nell’agosto 2026 dalle autorità dell’Austria in relazione a diversi episodi di furto avvenuti sul territorio austriaco nel corso del 2025.

Conclusi gli adempimenti previsti, il 32enne è stato arrestato e accompagnato nella casa circondariale di Trento. Si trova ora a disposizione della Corte d’Appello, competente per la procedura legata al mandato europeo.