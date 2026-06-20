TRENTO. Per il nono anno consecutivo Trento conquista il riconoscimento di “ComuneCiclabile”, assegnato da Fiab, la Federazione italiana ambiente e bicicletta, che premia le amministrazioni impegnate nello sviluppo della mobilità sostenibile e delle infrastrutture dedicate alle due ruote. Il capoluogo trentino conferma così il proprio posto tra le realtà italiane più attente alla ciclabilità, ottenendo un punteggio di 4 BikeSmile.



L’iniziativa, che quest’anno ha coinvolto 171 Comuni italiani, valuta il livello di ciclabilità dei territori attraverso quattro parametri principali: infrastrutture urbane, cicloturismo, governance e comunicazione. A ciascun ambito viene attribuito un punteggio che contribuisce alla valutazione finale.



Nel giudizio espresso da Fiab, Trento viene indicata come un caso studio per il lavoro svolto nell’ambito della governance della mobilità ciclistica. Un riconoscimento che valorizza in particolare le attività coordinate dal Mobility Manager e l’attenzione riservata alla regolamentazione degli stalli per biciclette secondo standard sempre più vicini a quelli europei. Tra gli aspetti evidenziati figura anche il progetto sperimentale avviato nel quartiere Clarina, considerato un’esperienza positiva e potenzialmente replicabile in altre aree urbane.



Accanto ai risultati raggiunti, Fiab suggerisce ulteriori interventi per rafforzare la mobilità sostenibile, tra cui l’estensione delle zone 30 con misure di moderazione del traffico e la promozione di iniziative come bike to work, bike to school e bike to shop. Indicazioni che confermano come il percorso verso una città sempre più orientata agli spostamenti in bicicletta richieda investimenti costanti, aggiornamento delle politiche urbane e una strategia di lungo periodo.