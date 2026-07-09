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TRENTO. Il contrasto al degrado urbano passa da un nuovo pacchetto di misure che punta a rafforzare la sicurezza nelle aree più critiche di Trento. La strategia è stata definita durante la riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.
L'attenzione si concentra su piazza Dante, Portela, il tratto tra la Chiesa di San Lorenzo, Casa della Giovane e il sottopasso di via Canestrini, zone dove saranno intensificati i controlli delle forze dell'ordine.
Il progetto comprende l'installazione di ulteriori telecamere, il potenziamento dell'illuminazione e interventi sugli spazi pubblici per migliorare vivibilità e sicurezza.
A supporto del piano arriverà anche una nuova volante della Polizia di Stato, che consentirà di aumentare la presenza degli agenti sul territorio e rendere più tempestivi gli interventi nelle aree maggiormente esposte ai fenomeni di microcriminalità.