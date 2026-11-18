TRENTO. Qualche cittadino forse lo avrà già notato, ma lungo il torrente Fersina procedono i lavori propedeutici alla realizzazione della spiaggetta urbana che un giorno forse renderà possibile un bagno nel corso d'acqua. Presso la confluenza tra il Rio Salè e il Fersina - in fondo a via Marsala - sono stati conclusi i gradoni che permetteranno di accedere al torrente, ma gli stessi «non sono ancora utilizzabili», ha specificato l'assessore alla transizione ecologica e digitale Andreas Fernandez.

Durante l'estate e in questi primi mesi autunnali sono partite le prime lavorazioni, partite leggermente in ritardo per rispettare la fauna e l'avifauna che abita lungo le sponde del Fersina. Il progetto costerà in totale 205 mila euro, 80 mila dei quali sono già stati spesi tra lo studio per la tutela della biodiversità, le scalette di accesso e le varie valutazioni.

L'intervento rientra nel progetto europeo BioValue finanziato nel 2022 dalla Commissione europea ed è l'esito del confronto tra diversi enti accademici. Il progetto è coordinato dal Comune insieme al dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e meccanica dell'Università di Trento e ha l'obiettivo di gestire in maniera sostenibile la vegetazione e la biodiversità riducendo l'impermeabilizzazione delle superfici.Tra i lavori è prevista la realizzazione di un'area verde con percorsi transitabili, oltre alla de-cementificazione della parte terminale del Rio Salè.

Verranno introdotti dei massi per facilitare l'attraversamento e l'ossigenazione dell'acqua, oltre a protezioni con ringhiere e cartellonistica di sicurezza. Si prevede anche una "controfacciata" sull'argine sinistro del Rio Salè per favorire la colonizzazione di specie vegetali e animali tipiche dell'ecosistema fluviale.

«La rimodulazione della spiaggetta avverrà comunque l'anno prossimo - specifica Fernandez -. Dovremo capire se nel frattempo garantire lo stesso l'accesso alle scalette appena realizzate. Forte è il legame con il servizio Bacini Montani e in parallelo quello con un ampia rete di attori attenti alla biodiversità del torrente».