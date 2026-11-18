TRENTO. Atti vandalici, effrazioni con scasso nella palazzina di viale degli Olmi gestita dal Comune che ospita cinque associazioni d'arma e di militari in pensione oltre ad altre realtà del territorio. In particolare, ad essere colpita è stata le sedi di Anarti (Associazione nazionale artiglieri d'Italia) che oggi condivide gli spazi con Ansi (associazione nazionale sottufficiali d'Italia) e Anupsa (Associazione nazionale ufficiali provenienti dal servizio attivo).

L'azione è stata scoperta venerdì mattina all'apertura dei locali, quando sono stati notati immediatamente i danneggiamenti agli infissi e dentro le stanze. Sul posto è quindi intervenuto il personale della Questura del capoluogo per i rilievi.

«Ignoti hanno manomesso la serratura della porta d'ingresso e danneggiato gli infissi, forzando un cassetto della scrivania contenente materiale associativo - ha dichiarato il presidente Anarti - gravi danneggiamenti a porte e arredi hanno interessato anche diversi altri locali dell'immobile. Nel pomeriggio successivo ai fatti abbiamo sporto formale denuncia presso la Questura, da inoltrare all'Amministrazione comunale».

La condanna del gesto arriva in primis dagli esponenti della Lega Salvini Premier in Comune e in circoscrizione Oltrefersina. «Episodio gravissimo e inqualificabile - ha dichiarato Devid Moranduzzo, consigliere comunale della Lega - colpire le sedi delle associazioni d'arma e non significa colpire l'intera nostra comunità. Serve una riflessione seria sulla sicurezza e sul controllo di queste strutture comunali».

La solidarietà arriva anche da Fabio Fiamozzi, consigliere di circoscrizione Lega: «Vedere forzate le porte e rovinati gli spazi in cui queste persone operano con dedizione lascia grande amarezza. In Circoscrizione seguiremo con la massima attenzione l'evolversi della situazione».