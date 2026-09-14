TRENTO. Prendersi cura dei campetti da basket all’aperto, valorizzarli e promuoverne l’utilizzo come luoghi di sport, incontro e socialità. Sono questi gli obiettivi del patto di collaborazione “Campetti: conosci, cura e pratica lo sport nei playground di Trento”, approvato e formalizzato nelle scorse settimane tra Amministrazione comunale e Associazione Gianni Brusinelli con Aquila Basket Trento 2013 e l'associazione Trust Aquila Basket.

Le attività sono già entrate nel vivo, con l’avvio delle prime azioni concrete per prendersi cura dei playground e coinvolgere la comunità. In queste ultime settimane, l’associazione Brusinelli ha compiuto la ricognizione dei campetti di pallacanestro, ha sostenuto le ragazze e i ragazzi della scuola secondaria di primo grado di Povo nella sistemazione delle linee del campo di San Rocco e si è confrontata con la Circoscrizione Argentario sulla possibile sistemazione di un campo.

Non solo. Dal mese di luglio, l’associazione ha cominciato la riqualificazione del campo da pallacanestro presente nel giardino di piazza Venezia, a partire dai tabelloni e dalla colorazione, che sarà rinnovata tenendo presente la collazione del campetto all’interno dell’area verde. L'intervento, tuttora in fase di realizzazione, è il frutto della collaborazione attiva da parte della Federazione Italiana Pallacanestro Trentino – Alto Adige e di un gruppo di aziende del C.A.S.T. (Consorzio Aquila Sport Trento), che hanno contribuito materialmente al sostegno dell'iniziativa: Airnet, Areaderma, C2 Corporate, Carpano Speck, Ceccato Automobili, Climb, Ceda Immobiliare, Dakota, Decos Italia, Fabbro Investigazioni, Grassi Gestioni Immobiliari, Hg Blu, Lean Evolution, Martinelli Home Design, Pragmatica Plus, Studio Tecnico Santoni, SCI4I, Studio Dentistico Cappelletti Rosanelli, Tecnodata Trentina, Tramontin Arredamenti.

Per festeggiare i lavori di restyling, martedì 22 settembre, a partire dalle 17, è in programma l'evento di inaugurazione ufficiale “Play the Ground”, un appuntamento speciale per Trento, le famiglie e gli appassionati di pallacanestro promosso da Aquila Basket. Per l’occasione, il campetto di piazza Venezia, intitolato a Gianni Brusinelli, si vestirà a festa per celebrare insieme alla cittadinanza gli interventi realizzati. Non si tratta di un semplice cambiamento strutturale, ma di un progetto di rigenerazione urbana portato avanti grazie all'impegno costante e alla sensibilità dell'associazione Gianni Brusinelli, un intervento pensato per restituire alla città uno spazio pubblico sicuro e inclusivo, in cui promuovere la socialità e i valori della pratica sportiva all'aperto.

Per festeggiare al meglio questo traguardo, il pomeriggio vedrà la partecipazione straordinaria dei giocatori della prima squadra della Dolomiti Energia Trentino. I campioni bianconeri scenderanno in campo insieme ai bambini del minibasket e ai ragazzi del settore giovanile per dare vita a un momento di gioco, condivisione e divertimento. Sarà un'occasione unica per i più giovani di tirare a canestro al fianco dei propri beniamini, scattare foto e vivere da protagonisti la passione per la palla a spicchi. L'evento sarà una vera e propria festa di quartiere aperta a tutti, ricca di energia, musica ed entusiasmo. Restituire un impianto sportivo alla comunità significa regalare alle nuove generazioni un luogo sano dove incontrarsi, fare squadra e crescere insieme.

Un patto per la città. La proposta di collaborazione è stata presentata dall’Associazione Gianni Brusinelli e ha trovato l’adesione anche da parte dell’Aquila Basket Trento 2013 e dell’Associazione Trust Aquila Basket. Il patto vede inoltre coinvolto, all’interno dell’amministrazione comunale, l’ufficio Parchi e giardini, che segue e cura i campetti di pallacanestro presenti sul territorio.

Tra i suoi obiettivi vi è innanzitutto quello di raccogliere e organizzare in schede tecniche le informazioni sui campetti di pallacanestro presenti sul territorio comunale e liberamente accessibili, condividendo le informazioni con l’amministrazione. In questo modo sarà più semplice permettere agli verificare facilmente ubicazione e caratteristiche degli impianti.

La collaborazione punta inoltre a raccogliere e sviluppare proposte di riqualificazione delle strutture esistenti e di realizzazione di nuovi impianti, valutando anche il coinvolgimento di soggetti terzi, pubblici e privati, per sostenere economicamente gli eventuali interventi.

Il patto di collaborazione appena approvato intende così incentivare la pratica della pallacanestro e favorire la nascita di una comunità attiva attorno ai numerosi playground presenti sul territorio. I playground infatti, nella visione dei beni comuni, non sono solo luoghi dedicati alla pratica sportiva, ma diventano importanti punti di aggregazione e socialità per la comunità.

«Quando Trento è diventata Capitale europea del volontariato, all'estero i patti di collaborazione sono stati visti come qualcosa di innovativo da prendere a modello – ha spiegato l'assessore alla Transizione ecologica Andreas Fernandez – In questo caso, facciamo qualcosa di veramente innovativo, perché attraverso la riqualificazione promuoviamo non solo lo sport, ma valori e principi che l'Amministrazione ritiene fondamentali. Per rendere tutto ciò possibile, sono scesi in campo tanti soggetti, impegnati nella mappatura e nella riqualificazione di tutti i campetti presenti sul territorio comunale, a loro va il nostro ringraziamento».

Grande è la soddisfazione del vicepresidente dell’Associazione Brusinelli Edoardo Arnoldi: «In questo progetto convergono una serie di eventi di grande importanza: l’avvio operativo del “progetto Campetti”, coltivato con decisione ormai da qualche anno, l’appuntamento promosso da Aquila Basket “Play The Ground”, la sinergia concreta tra pubblico e privato a sostegno dei beni comuni che, si spera, possa rappresentare un esempio anche per future iniziative e, infine, l’inaugurazione del playground intitolato a Gianni Brusinelli, protagonista di decenni importanti del basket trentino ed ispiratore ed ispiratore del nostro operare, verso il quale abbiamo tutti un grosso debito di riconoscenza».

Soddisfatto dell’iniziativa anche Luigi Longhi, presidente di Dolomiti Energia Trentino-Aquila Basket: «Gianni Brusinelli è stato uno dei grandi protagonisti della storia di Aquila Basket e promotore del basket trentino. Collaborare con l'Associazione che porta il suo nome è un dovere ma soprattutto un piacere. Divulgare il basket per tutti tramite i campetti era uno dei grandi obiettivi di Gianni e oggi vogliamo continuare nel solco del suo esempio. Dalle parole siamo quindi passati ai fatti con questo progetto che mettiamo a disposizione della comunità per trasmettere i valori in cui crediamo: inclusione, rispetto, solidarietà e sport sano».

Sandrine Bologna, presidente Trust Aquila Basket, aggiunge: «Come Trust Aquila Basket, siamo davvero orgogliosi di far parte di questo patto di collaborazione e di raccogliere, con entusiasmo e senso di responsabilità, quelli che sono i principi dell'Associazione Gianni Brusinelli. In qualità di associazione dei tifosi, il nostro obiettivo primario è quello di promuovere la pratica del basket e supportare pienamente l'associazione e l'amministrazione in questo fantastico progetto, così come in tutte le iniziative future che valorizzeranno i playground della nostra città. Ci poniamo con orgoglio come portavoce di tutti i tifosi e gli appassionati: non solo di chi segue con passione la prima squadra ogni domenica, ma anche di tutti coloro che amano vivere la pallacanestro in prima persona nei campetti di quartiere, con ogni livello di abilità e semplicemente per il gusto di stare insieme. Mettiamo quindi a disposizione la forza della nostra community per coinvolgere attivamente gli utenti e la cittadinanza, aiutando anche a monitorare e curare nel tempo lo stato dei campetti. Restituire questi spazi alla comunità significa creare punti di aggregazione veri e sani per tutti».

Per conoscere tutti i dettagli, è possibile consultare la pagina dedicata sul sito del Comune di Trento.