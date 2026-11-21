TRENTO. Il primo sabato dei Mercatini di Natale di Trento parte con il pienone. Fin dalle 10 di questa mattina, sabato 21 novembre, una grande folla di turisti e residenti ha raggiunto piazza Fiera, riempiendo rapidamente i corridoi tra le caratteristiche casette di legno. Un avvio all'insegna dell'entusiasmo per la 32ª edizione della manifestazione, inaugurata ieri.

Presi d'assalto soprattutto gli stand gastronomici, dove già in orario da colazione hanno cominciato a circolare bicchieri di vin brûlé, piatti di polenta e specialità fumanti della tradizione trentina. Tra i visitatori anche numerose famiglie con bambini, alla ricerca degli spazi dedicati al gioco e di qualche angolo soleggiato.

Il centro storico di Trento si è così trasformato in un grande percorso natalizio, tra profumi di spezie, dolci, decorazioni artigianali e prodotti tipici. Un'atmosfera che richiama ogni anno migliaia di visitatori e che accompagna la città fin dal 1993, quando venne organizzata la prima edizione del mercatino.

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La festa prosegue oggi alle 17 in piazza Duomo, dove è in programma l'accensione del grande albero di Natale, uno degli appuntamenti più attesi del calendario di Trento Città del Natale. Un momento simbolico che darà ulteriore impulso alle iniziative natalizie nel capoluogo.

I Mercatini di Natale resteranno aperti tutti i giorni dalle 10 alle 20. Il venerdì e il sabato gli spazi gastronomici di piazza Fiera e piazza Mostra prolungheranno l'attività fino alle 21. Previste aperture speciali durante le festività: il 24 e il 31 dicembre e il 6 gennaio chiusura alle 18, mentre il giorno di Natale le casette accoglieranno i visitatori dalle 16 alle 20.