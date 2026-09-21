TRENTO. Un anziano è stato investito sul ponte di San Lorenzo nel pomeriggio di oggi, lunedì 21 settembre. L’incidente è avvenuto attorno alle 15, nei pressi delle strisce pedonali.

Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato urtato da un veicolo mentre si trovava nella zona dell’attraversamento pedonale. Restano da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e le circostanze che hanno portato all’investimento.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari con ambulanza e autosanitaria, che hanno prestato le prime cure al pedone. L’uomo è rimasto cosciente durante le operazioni di soccorso.

Dopo essere stato stabilizzato, l’anziano è stato trasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento in codice rosso. Nonostante il codice di massima urgenza assegnato al trasferimento, sulla base delle prime informazioni le sue condizioni non sarebbero gravi.