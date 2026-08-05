TRENTO. Un controllo della Polizia locale nei pressi dell'Interporto doganale ha portato alla denuncia di un camionista sorpreso alla guida di un autoarticolato con una patente di guida falsa e alla scoperta della manomissione della centralina del motore del mezzo pesante.

L'intervento è avvenuto nella mattinata di ieri. Gli agenti hanno fermato un Tir immatricolato in Polonia, condotto da un cittadino di origine ucraina. Durante le verifiche, i poliziotti hanno notato alcune minime difformità nei grafismi di stampa e nei sistemi di sicurezza del documento di guida, particolari che non corrispondevano ai modelli ufficiali rilasciati dalle autorità ucraine. Gli approfondimenti successivi hanno confermato che la patente era contraffatta.

Nel corso dell'ispezione è emerso anche che la centralina motore del mezzo era stata modificata via software per eludere i sistemi di controllo delle emissioni inquinanti. Per questo motivo il Tir è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi.

L'azienda di trasporto proprietaria del mezzo ha già provveduto al pagamento di verbali per un importo complessivo di 5.100 euro.

Sempre nell'ambito dell'attività di controllo del territorio, la Polizia locale è intervenuta anche nel parcheggio dell'ex Italcementi, dove un camper e una roulotte che occupavano da tempo alcuni stalli sono stati fatti allontanare, consentendo di liberare gli spazi destinati alla sosta.