TRENTO. La Settimana europea della mobilità si prepara a partire anche nel capoluogo, con un calendario di iniziative dedicate agli spostamenti sostenibili, alla sicurezza stradale e al trasporto pubblico. Da mercoledì 16 a martedì 22 settembre il tema sarà “mobilità per tutti”, con l’obiettivo di promuovere soluzioni accessibili, inclusive e sicure per persone di ogni età.

I primi appuntamenti riguarderanno soprattutto chi si muove sulle due ruote. Mercoledì 16, dalle 15.30 alle 18 alla Palazzina Liberty di piazza Dante, e giovedì 17, dalle 8 alle 12 in piazza Duomo, sarà presente lo stand “In bici sicuri” della Polizia locale Trento-Monte Bondone. Gli agenti del Nucleo educazione stradale daranno indicazioni sulle regole da rispettare, distribuiranno materiale informativo e offriranno consigli per pedalare in sicurezza.

Giovedì 17 tornerà inoltre “Al lavoro in bicicletta”, giunto alla terza edizione. Tra le 7 e le 10 saranno monitorati gli spostamenti effettuati a piedi, in bici e con altri mezzi di micromobilità. I dati serviranno al Comune per stilare una classifica di aziende, enti e istituti sulla base della quota di spostamenti sostenibili. Tre check point saranno collocati lungo le ciclabili in corso III Novembre, via Perini e via Vannetti.

Sempre giovedì, dalle 9 alle 17 in piazza Dante, spazio anche al trasporto pubblico del futuro. Trentino Trasporti presenterà gli autobus elettrici e i mezzi alimentati a biometano, con la possibilità per i visitatori di partecipare anche a un quiz. L'iniziativa permetterà di conoscere più da vicino le tecnologie utilizzate per ridurre l’impatto ambientale del trasporto collettivo.

La settimana coinvolgerà anche le scuole primarie di Trento. Da mercoledì 16 a venerdì 18 partirà il Piedibus: bambine e bambini percorreranno a piedi il tragitto tra casa e scuola, accompagnati dai volontari. Il progetto è promosso dall’ufficio Politiche giovanili e dall’associazione NetT.a.r.e insieme agli istituti scolastici.