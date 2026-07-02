TRENTO. Cambia la viabilità di accesso al parcheggio ex Italcementi. Il Servizio Opere di urbanizzazione primaria del Comune ha completato un intervento che punta a rendere più agevoli le manovre di ingresso e uscita dall'area di sosta, migliorando al tempo stesso la percorrenza dei mezzi del trasporto pubblico, in particolare della linea N.

L'opera ha previsto la realizzazione di un nuovo varco attraverso il taglio e la risagomatura della barriera stradale che separa la carreggiata principale di Lungadige San Nicolò dalla corsia di servizio che conduce al parcheggio scambiatore e agli uffici della Motorizzazione civile.

Grazie alla nuova apertura, i veicoli che percorrono Lungadige San Nicolò in direzione sud-nord potranno entrare direttamente nel parcheggio, evitando di proseguire fino alla rotatoria di via Brescia e ponte San Lorenzo per effettuare l'inversione di marcia.

Novità anche per il trasporto pubblico. Gli autobus della linea N potranno uscire dal parcheggio e immettersi direttamente sulla carreggiata principale in direzione del centro città, senza dover raggiungere la rotatoria a sud. La nuova soluzione consentirà un risparmio di circa un chilometro per ogni corsa diretta verso la tangenziale. L'uscita diretta in direzione del centro sarà riservata esclusivamente ai mezzi del trasporto pubblico.

I lavori sono ormai conclusi e, salvo imprevisti, la nuova viabilità sarà aperta al traffico nelle prossime ore.