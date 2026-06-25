TRENTO. Proseguono gli interventi sulla viabilità cittadina con due cantieri destinati a modificare temporaneamente la circolazione in diverse zone della città. Da oggi sono iniziati i lavori nel tratto iniziale di via Brennero, mentre da sabato 27 giugno prenderà il via la seconda fase del cantiere di via della Cervara.



Nel primo caso gli operai sono al lavoro sul lato ovest del tratto iniziale di via Brennero, tra il civico 45 e l'ingresso del cantiere Tridentum della circonvallazione ferroviaria. L'intervento prevede il rifacimento del marciapiede, della corsia riservata agli autobus e della pavimentazione. Durante i lavori, che dovrebbero concludersi con l'asfaltatura finale mercoledì prossimo salvo maltempo, gli autobus utilizzeranno temporaneamente la corsia destinata alle auto. La pista ciclabile resterà comunque percorribile, pur con le necessarie cautele.



Da sabato scatterà invece la seconda fase del cantiere di via della Cervara, avviato l'11 giugno per il rifacimento delle fognature delle acque bianche e nere. I lavori interesseranno il tratto a monte dell'incrocio con via della Pontara e proseguiranno fino al 4 settembre, data prevista per la conclusione dell'intervento in tempo per la riapertura delle scuole.



Con l'avvio della nuova fase verrà riaperta via della Pontara in direzione piazza Venezia, mentre resterà vietata la svolta a sinistra verso piazza dei Cappuccini e via Bassano. L'accesso ai residenti sarà sempre garantito e il passaggio pedonale rimarrà aperto per tutta la durata del cantiere. Sono previste anche modifiche ai percorsi delle linee 10 e C del trasporto pubblico, oltre all'istituzione di una fermata provvisoria in via Bassano. L'intervento, dal valore di 500 mila euro, non comporta espropri né occupazioni temporanee.