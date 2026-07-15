TRENTO. Non si interrompe la serie di furti ai danni delle attività commerciali cittadine.

L'ultimo episodio ha interessato Artigianino, attività di piazza Cesare Battisti specializzata nella vendita di borse, portafogli e articoli in pelle made in Italy.

Per entrare nel negozio, i malviventi hanno praticato un foro nel vetro antisfondamento della porta d'ingresso. Stando ai primi accertamenti, dall'esercizio sarebbero stati portati via diversi articoli, tra cui borse e portafogli di valore.

L'allarme è scattato intorno alle 3 della notte. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, mentre era atteso l'arrivo della Polizia Scientifica per effettuare i rilievi. All'interno e all'esterno del negozio sarebbero state trovate anche alcune tracce di sangue. Presenti inoltre i vigili del fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza e al ripristino della vetrina danneggiata.

Profondamente amareggiata la titolare Francesca Voltolini, secondo cui la situazione sta sempre più peggiorando.

Secondo le prime ricostruzioni, gli autori del furto avrebbero cercato di entrare anche nella vicina pasticceria Momi, senza però riuscire a completare il colpo. Sulla struttura sono rimasti i segni del tentativo di effrazione.

L'episodio arriva a distanza di appena un giorno dal tentato furto ai danni del negozio Il Tulipano di via Brennero, confermando una sequenza di colpi che continua a preoccupare i commercianti cittadini.