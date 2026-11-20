TRENTO. Le Acli trentine festeggiano gli 80 anni con l’inaugurazione della nuova sede di via San Giovanni Bosco 26, conclusione di un percorso avviato a settembre.

All’esterno sarà allestita la mostra delle copertine del mensile, che da dicembre si chiamerà «Comunità».

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

La mattina: il momento istituzionale e l’inaugurazione

Le celebrazioni prenderanno il via alle ore 8.30 con la Santa Messa, presieduta dall’arcivescovo di Trento, mons. Lauro Tisi, presso la Chiesa del Seminario Maggiore, in corso 3 Novembre 46.

La mattinata proseguirà alle ore 10 nella nuova sede provinciale delle Acli Trentine, in via San Giovanni Bosco 26, con la proiezione del video «Acli Trentine: da 80 anni il luogo delle possibilità», un racconto del percorso e dell’impegno del movimento sul territorio. Seguiranno gli interventi del presidente provinciale delle Acli Trentine Walter Nicoletti, del presidente nazionale delle Acli Emiliano Manfredonia e delle autorità presenti.

Alle 11.30 sarà il momento della consegna della capsula del tempo «ACLI 2046», affidata dai giovani delle Acli al futuro del movimento. Alle 11.45 si terranno la benedizione dei locali e il tradizionale taglio del nastro. La mattinata si concluderà, a partire dalle ore 12, con una visita agli uffici della nuova sede e un momento conviviale con il brindisi curato da Enaip Trentino.

Il pomeriggio: porte aperte alla comunità

Dalle 13.30 alle 17.45 la nuova sede aprirà le porte alla cittadinanza con un pomeriggio di festa, incontro e attività rivolte a tutte le età. In programma un momento di convivialità con food and drink, animazione per i più piccoli con truccabimbi, laboratori per costruire braccialetti e pop corn.

In programma anche tre attività su prenotazione (posti esauriti per gli eventi delle 14 e delle 16.15):

Dalle 14 alle 15 «A passo lento, nel verde», camminata urbana con Stefano Delugan (sold out).

Dalle 15 alle 16 «Energia in movimento», incontro con LILT su benessere e prevenzione (qualche posto ancora disponibile).

Dalle 16.15 alle 17.45 «Giro del mondo in 80 minuti» con Acli Viaggi ed Emanuela Macrì, per esplorare città da una prospettiva letteraria e artistica, tra storia e curiosità (sold out).

Gli spazi della nuova sede ospiteranno inoltre una mostra dedicata alle copertine del periodico delle Acli, che dal numero di dicembre si chiamerà «Comunità», occasioni di gioco e socialità con ping pong e calcetto e un infopoint per conoscere da vicino i servizi e le attività delle Acli Trentine.

Un’occasione per scoprire i nuovi ambienti, incontrare le persone che ogni giorno animano il movimento e condividere una giornata che vuole essere, prima di tutto, una festa aperta alla comunità.

C.L.