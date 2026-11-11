TRENTO. Un nuovo presidio per agevolare la formazione dei lavoratori e, con essa, la sicurezza sul lavoro. Si chiama Safety Park e sorgerà in via Palazzine, nel cuore industriale di Trento Nord: i lavori, presentati lunedì, sono in realtà già in corso da alcune settimane e la conclusione è attesa per giugno del prossimo anno. A realizzarlo è Sapi, la società che si occupa dei lavori e li finanzia con risorse proprie. Il progetto occupa un'area complessiva di circa 3.000 metri quadrati: un migliaio è riservato al campo prove esterno, dove verranno riprodotte le condizioni tipiche dei cantieri; l'edificio, anch'esso di circa mille metri quadrati calpestabili distribuiti su tre piani, ospiterà una zona interna alta undici metri per le esercitazioni pratiche, oltre a spogliatoi, uffici e aule. Il costo complessivo, compreso l'acquisto del terreno, si aggira sui 3 milioni di euro. Per i lavori sono state coinvolte in via prioritaria imprese del territorio e delle valli limitrofe.

L'idea nasce due anni e mezzo fa, in occasione dell'assemblea dell'Associazione Artigiani dedicata proprio alla sicurezza. Lo racconta Andrea Ferrari, direttore di Sapi: «Abbiamo scelto di passare dalle parole ai fatti. Come sistema associativo era importante dare un segnale: gli incidenti e le morti sul lavoro li leggiamo ormai tutti i giorni». Il metodo è quello della simulazione. All'esterno si lavorerà su scavi e movimento terra, gru e spostamenti su terreni difficili; all'interno su piattaforme, luoghi confinati, tetti inclinati, lavori in quota e ponteggi. «L'obiettivo - prosegue Ferrari - è replicare le condizioni critiche che si trovano nel campo reale. Spesso per abitudine si continuano a fare le cose sempre allo stesso modo: simulare situazioni estreme aiuta sia i dipendenti sia i datori di lavoro a capire come muoversi». I temi, assicura, verranno sviluppati di volta in volta insieme alle aziende, per restare il più possibile aderenti alla realtà.

I numeri restano pesanti: a livello nazionale si parla di circa tre vittime al giorno, una parte consistente delle quali negli spostamenti casa-lavoro. E non ci sono solo i morti: dietro ogni incidente invalidante, ricorda Ferrari, ci sono famiglie, collaboratori e aziende che rischiano di chiudere. «Il nostro obiettivo - sottolinea - è fare in modo che ogni sera una madre o un padre possano tornare a casa e trovare i figli ad aspettarli». Sulla stessa linea il presidente dell'Associazione Artigiani, Andrea De Zordo, che insiste sul cambio di mentalità. «La sicurezza - osserva - deve diventare uno stile di vita, un automatismo, non qualcosa di passeggero o posticcio. Per riuscirci serve abituare le persone a operare nel modo corretto, e nulla è meglio di una bella palestra». La teoria resta indispensabile, ma per De Zordo il fulcro è la pratica: nel centro si potrà spaziare in ogni ambito, da ogni tipo di guida a ogni tipo di esame, così da perfezionarsi di continuo e far sì che la curva degli infortuni, ferma da troppi anni, torni a scendere.

De Zordo guarda poi ai dati. In Trentino il trend è in miglioramento, «ma i numeri, per quanto bassi possano essere, restano sempre troppo alti». Il nodo, avverte, è spesso la disattenzione: «La distrazione è l'elemento che causa la percentuale più alta di infortuni, a partire da quelli in itinere, che nell'80% dei casi avvengono per questo motivo e non per un mezzo mal manutenuto». Il Safety Park sarà accessibile a tutti gli iscritti all'Associazione e, in prospettiva, anche ai clienti di Sapi non associati. «Dobbiamo proseguire lungo questo filo conduttore - conclude De Zordo -: lavorare in modo sempre più sicuro».